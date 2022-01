Anzio. Per l’elezione del Presidente della Repubblica due voti anche per Pierluigi Campomizzi

Un fatto eccezionale per la città di Anzio: oggi durante lo scrutinio dei voti per l’elezione del Presidente della Repubblica, per due volte nell’aula di Montecitorio è stato pronunciato il nome di Pierluigi Campomizzi, cittadino anziate ed esponente locale della Lega. Due i voti a suo favore. A proporlo l’on. Giammarco Centinaio sottosegretario al Ministero delle politiche agricole alimentari.

Che scrive così su Facebook: “Riassunto della terza giornata di votazione: anche oggi “fumata nera”.

I nomi proposti dal centrodestra sono stati dichiarati “non interessanti” dalla compagine di centrosinistra (e loro non stanno facendo nomi perché continuano a litigare). Andiamo avanti in attesa che questa situazione si sblocchi in fretta.

Nel frattempo voglio salutare un CARISSIMO AMICO Pierluigi Campomizzi che oggi sentirà il suo nome nell’aula di Montecitorio. Ti voglio rivedere in fretta in piedi e operativo”.

Campomizzi, che oggi ha subito un’operazione dichiara: “Ringrazio l’amico della Lega Giammarco Centinaio. E’ stata una bella cosa simpatica oltre che la stima per me che mi ha dimostrato il mio amico Gianmarco”.