Nettuno Progetto Comune: il 2 febbraio incontro pubblico dedicato a tema del “PNRR e Territori”

“Nettuno Progetto Comune, nella prospettiva di massima condivisone e vicinanza alla nostra comunità, ha voluto organizzare un incontro pubblico dedicato a tema del “PNRR e Territori”, per il 2 febbraio alle ore 18 presso il Ristorante “Dal Folle” a Nettuno.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza rappresenta, già oggi, la sfida presente e futura per le amministrazioni comunali come strumento per il rilancio dell’economia, anche locale, per lo sviluppo verde e digitale del paese.

Dobbiamo essere pronti da subito con progetti comuni per fronteggiare la grave crisi economica, sociale e sanitaria che stiamo vivendo tutti a causa della pandemia Covid-19.

Saranno graditi ospiti il Vicepresidente della Regione Lazio Dott. Daniele Leodori e il Presidente della Federconsumatori Lazio Dott. Stefano Monticelli.

Interverranno l’Avv. Marco Valeau, esperto CER, ed i consiglieri comunali ideatori dell’evento Avv. Simona Sanetti e Dott. Daniele Mancini. Mediatore dell’incontro Avv. Gianluca Cesarini.

Causa normativa Covid l’entrata sarà contingentata ed avverrà previa esibizione GreenPass.

La partecipazione e la progettualità condivisa sono fondamentali per colmare il vuoto etico e sociale del nostro tempo”.

Avv. Simona Sanetti

Dott. Daniele Mancini