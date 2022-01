Nettuno, Sandalo di Ponente: il degrado di questo angolo di mondo

Lettera

Spett.le redazione

Invio 2 foto che sembrano provenire da un paese in guerra, ma in realtà vengono da Nettuno, provincia di Roma, nella località di Sandalo di ponente, all’incrocio tra via Taglio delle Cinque miglia e via Lago Maggiore.

Da mesi/anni si segnala il degrado di questo angolo di mondo, corrispondente al condominio Rosalba. Qui le leggi ed il vivere civile non sono mai arrivati, o se c’erano se ne sono andati. Perché il comune non interviene a fare controlli e verifiche? E’ possibile vivere in questa situazione?

I cittadini di Sandalo sono stanchi di vedere le forze dell’ordine solo quando ci sono fatti gravi; un’auto bruciata staziona indisturbata da mesi su via Lago Maggiore, vuol dire che le forze di polizia non pattugliano il territorio. Va bene, nessun problema, aspettiamo le sparatorie e/o il morto.

Con rammarico

Marco Mandelli, Nettuno (Roma)