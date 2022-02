Aprilia. Al via VII edizione del Premio di Poesia “Masio Lauretti”.

Pubblicato il bando rivolto a studenti e studentesse di medie e superiori

Prende il via anche quest’anno il Premio di Poesia “Masio Lauretti”, che per l’edizione 2022 – la VII da quando il concorso è stato ideato – presenta una interessante novità: da quest’anno il Premio è rivolto a studenti delle scuole medie e superiori italiane o di sezioni in lingua italiana di diversi Paesi esteri, prevalentemente europei, balcanici o dell’est Europa.

Come tutti gli anni, la partecipazione al concorso è del tutto gratuita. Si può concorrere con un massimo di due poesie inedite in lingua italiana di lunghezza non superiore a 36 versi ciascuna, a tema libero o a tema “Ascolto empatico”.

Il Premio è promosso dall’Associazione Sfera, in collaborazione con l’Ordine dei Medici di Latina e ha ricevuto il patrocinio del Comune di Aprilia e l’enciclopedia poetica online WikiPoesia.

Il fine del Premio – si legge nel bando – è “promuovere la poesia tra le nuove generazioni quale importante mezzo espressivo nella complicata fascia d’età che va dalla pubertà all’età adulta. Gli adolescenti hanno bisogno di nutrirsi di pensieri per completare la maturazione della loro mente, sviluppando la riflessione e l’autoriflessione, il linguaggio, la regolazione dei comportamenti e delle emozioni. La poesia è una possibilità in più”.

L’iscrizione dovrà essere effettuata entro le ore 23:59 del 28 febbraio 2022, compilando il form online disponibile sul sito https://masiolauretti.wixsite.com/premio/iscrizione.

Diversi sono i premi a disposizione, che saranno decisi dalla giuria composta da Franca Palmieri, scrittrice e Presidente del Premio; Nicolò D’Ignazio, studente della Facoltà di Lettere e Filosofia e Segretario del Premio; Dante Maffia, scrittore, poeta e Presidente della Giuria; Antonella Rizzo, pedagogista e scrittrice; Giada Lauretti, medico-chirurgo e neuropsichiatra infantile; Gianluca Fanucci, Assessore alla Cultura e alle Politiche Giovanili del Comune di Aprilia; Fausto Rosa, studente della Facoltà di Lettere e Filosofia e primo classificato della sezione B della VI edizione.

“Salutiamo come ogni anno l’avvio del Premio di Poesia Masio Lauretti – commenta l’Assessore Fanucci – il concorso, oltre a rappresentare sempre di più un’eccellenza nel panorama culturale della nostra Città, è forse il modo più bello per ricordare la figura del dott. Lauretti, medico stimato ma anche persona estremamente attenta e vicina alle persone più fragili e ai bisogni e alle potenzialità dei giovani. Sono certo che anche quest’anno potremo ammirare la qualità delle composizioni e rimanere sbalorditi di fronte alle capacità dei ragazzi e delle ragazze del nostro Paese e non solo”.

Bando VII Edizione 2022