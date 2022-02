Casa Sanremo Writers, Premio Straordinario per Michele Cioffi con il suo “Non avrai bisogno di chiedere”

Comunicato stampa

Il 5 Febbraio si è svolta a Sanremo nella settimana del Festival, la finale di Casa Sanremo Writers, concorso letterario al quale dopo una lunga selezione sono state scelte le 10 opere migliori in Italia.

A rappresentare il nostro territorio, l’ormai celebre aforista di Nettuno Michele Cioffi, già vincitore

del Premio Regione Lazio, del Premio Internazionale Enrico Caruso e del Premio Internazionale Vincenzo Crocitti 2021 come scrittore emergente dell’anno, che con il suo Non avrai bisogno di chiedere” si è imposto alla ribalta nazionale con il riconoscimento di un Premio Straordinario alla

Critica dal Presidente del concorso Dott.ssa Laura Delli Colli che ricordiamo essere Presidente del Festival del Cinema di Roma e Presidente dell’ordine dei giornalisti cinematografici italiani.

Grandi firme si sono alternate sul palco, e lo scrittore di Nettuno è riuscito a imporsi nonostante si presentasse al concorso come auto prodotto non avendo infatti una casa editrice alle spalle.

In precedenza il 2 Febbraio, davanti ad una sala gremita, Michele Cioffi aveva presentato il suo libro tra gli applausi dei presenti che hanno compreso fino in fondo il valore dell’opera prima dello scrittore nettunese.

“Sono orgoglioso e soddisfatto di questo risultato straordinario che di fatto colloca il mio libro nell’elite delle opere letterarie italiane dell’ultimo anno; voglio dedicare questo premio a un amico speciale che da qualche mese non c’è più anche se la sua Anima e la sua Memoria rimarranno sempre

con me e le persone che gli hanno voluto bene, Giulio Forcina questo per premio è per Te…

Michele Cioffi