Forum per Aprilia: il nostro impegno per la città. Il progetto di riqualificazione della Biblioteca

Comunicato

Con la vittoria di un bando regionale e grazie ad una parte di fondi stanziati dall’amministrazione, finalmente per la Biblioteca comunale si potrà dare il via ad una vera e propria riqualificazione.

Sabato 5 Febbraio eravamo presenti all’incontro organizzato dal nostro Assessore ai lavori pubblici, Luana Caporaso, con i ragazzi che da tempo usufruiscono dei servizi di consultazione e della sala studio. In tale occasione sono stati presentati i nuovi progetti di ristrutturazione dei locali della storica Biblioteca Comunale di via Marconi. Una delegazione del Direttivo del nostro Movimento Forum per Aprilia ha così potuto ascoltare i più assidui frequentatori di quegli spazi, raccogliendo il loro contributo fattivo alla bozza dei progetti che gli sono stati mostrati. I ragazzi hanno condiviso con noi e con l’Assessore le loro proposte, al fine di far emergere la necessità di una costante collaborazione.

L’incontro di sabato è stato un momento di confronto aperto, in cui i ragazzi sono stati i veri protagonisti.

Il Forum per Aprilia, nel programma del nuovo Direttivo, ha espresso la volontà di fare della Cultura e della formazione, a partire dai più giovani, uno dei punti cardine del lavoro necessario per la continua crescita della nostra Città. Vedere questi ragazzi, il nostro Movimento, le istituzioni, collaborare ad un tema così concreto, certifica che il nostro impegno nei loro confronti e verso gli “studenti del futuro” sarà un fine che perseguiremo.

Il prossimo passo, avviato dall’Amministrazione e rimarcato nella conferenza stampa di insediamento del Direttivo, sarà quello di continuare ad incentivare la multifunzionalità del polo CulturAprilia perché diventi il centro di una serie di attività in rete tra loro.

Direttivo Forum per Aprilia