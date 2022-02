Aprilia. Giorno del ricordo: Intitolazione area verde “Martiri delle Foibe”

Intitolazione area verde “Martiri delle Foibe”

Data: 10 Febbraio 2022 10:00 – 11:00

Luogo: Parco “Martiri delle Foibe”

In occasione del Giorno del Ricordo, istituito con legge 92/2004 per ricordare i massacri delle foibe e l’esodo giuliano-dalmata, il 10 febbraio 2022 il Comune di Aprilia organizza – a partire dalle ore 10:00 – una breve cerimonia per l’intitolazione ai “Martiri delle Foibe” dell’area verde in via Bulgaria, nella nuova zona di espansione Toscanini.

L’evento è organizzato nel pieno rispetto delle attuali normative per il contenimento della pandemia da Covid19.