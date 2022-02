Nuoto master, due atleti neroniani ai regionali Fin del Lazio

Marino e Del Mazza sugli scudi a Viterbo

Inizia bene l’avventura degli atleti Neroniani in forza all’Aprilia Sporting Village, allenati dal Coach Roberto Romagnoli, ai Campionati Regionali FIN del Lazio.

Domenica 6 febbraio, sono partiti ufficialmente i Campionati Regionali Master di nuoto 2022, nel bellissimo impianto federale di Viterbo, con vasca da venticinque metri.

Una sola distanza in programma, quella più dura, i fatidici 1500. Solo due atleti, dell’Aprilia Sporting Village, hanno avuto il coraggio di confrontarsi con i pari età provenienti da tutta la Regione.

Alla fine della giornata si raccoglie una medaglia di bronzo per il Capitano Giuseppe Marino,

categoria M50, che abbassa il suo personale di oltre un minuto, fermando il cronometro a 22’51”00.

Ottima la prova anche dell’atro atleta in gara, Fabrizio Del Mazza, stessa categoria, che con il tempo di 23’49”50 si piazza al quinto posto della classifica generale.

Entusiasta il Capitano Giuseppe Marino, per la medaglia di bronzo, rimarcando che questo è

risultato, di tanto impegno in vasca, dedizione e sacrificio. Da quest’anno come atleti del Team Master Lavinio abbiamo deciso di fare anche il tesseramento FIN con la società dove ci alleniamo tutta la settimana l’Aprilia Sporting Village, dove la competizione sale di livello.

Neanche il tempo di fiatare che domenica 13 febbraio i nuotatori anziati saranno in gara per la seconda prova dei Campionati Regionali, che li vedrà impegnati sulla distanza degli 800 stile libero.