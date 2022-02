Anzio. In preparazione della Giornata di Cardiologia ed Ematologia Pediatrica gratuita, Laura Nolfi incontra i medici del Riuniti

Riunione proficua quella avvenuta la scorsa settimana tra l’Assessore Laura Nolfi, la dottoressa Natalia Petrini, Responsabile dell’Ambulatorio di Cardiologia Pediatrica del Riuniti ed il dottor Nicola Di Giorgio, Responsabile dell’Ambulatorio di Ematologia Pediatrica, per pianificare la prima Giornata di Cardiologia ed Ematologia Pediatrica, gratuita, aperta ai bambini tra i 6 ed i 14 anni, in collaborazione con le scuole del territorio, che si terrà non appena ottenute tutte le autorizzazioni. All’Open day saranno presenti anche i clowns dell’Associazione Nucleo Volontari ed i clowns della Protezione Civile Alfredo Rampi.

“Ringrazio la dottoressa Petrini ed il dottor Di Giorgio per essersi messi a disposizione per pianificare la prima Giornata di Cardiologia ed Ematologia Pediatrica destinata ai bambini di età compresa tra i 6 ed i 14 anni. – dichiara l’Assessore all’Istruzione Nolfi– Si tratterà di una iniziativa gratuita ed in collaborazione con le scuole del territorio che ringrazio sin da ora, insieme ai clowns dell’Associazione Nucleo Volontari e Protezione Civile Alfredo Rampi. La Giornata prevedrà visita cardiologica, ECG, misurazione non invasiva della pressione, visita ematologica, dosaggio mini-invasivo dell’emoglobina da prelievo capillare, per ‘Curare e prenderci Cura’ dei nostri bambini, insieme alle ‘Eccellenze del nostro territorio’“.