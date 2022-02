Aprilia. Costituito il “nuovo gruppo” Lista Terra con Iulian e Giovannini

Costituito il “nuovo gruppo” Lista Terra.

A conclusione di un percorso già da tempo intrapreso ed a seguito di un proficuo e positivo confronto tra i rappresentanti della Lista Terra ed il gruppo che fa riferimento a Giovannini-Longobardi, è stata assunta la determinazione di costituire un gruppo unico che sarà rappresentato in consiglio comunale dai due consiglieri Mariana Iulian e Vincenzo Giovannini.

Già da mesi i due consiglieri comunali, insieme ad alcuni riferimenti dei loro gruppi, avevano anticipato l’intenzione di costituire un unico gruppo consiliare, obiettivo nato in seguito a frequenti confronti finalizzati alla condivisione di una visione comune su programmi, progettualità e sviluppi legati al futuro di Aprilia.

Prima ancora della crisi che ha portato all’esclusione del gruppo “piazza civica” dalla maggioranza i consiglieri Giovannini e Iulian avevano presentato alla maggioranza un documento politico con il quale chiedevano un confronto teso al rilancio dell’azione amministrativa per finalizzare punti programmatici da attuare durante il prossimo periodo che porta alla conclusione del mandato elettorale in corso, ad aprire un confronto per individuare il profilo del prossimo candidato/a sindaco/a della coalizione nonché chiedevano una propria rappresentanza in giunta.

Lo stesso gruppo, al quale la maggioranza ha riconosciuto valenza politica con l’assegnazione di un componente in giunta, nei giorni scorsi ha ritenuto opportuno proporre al Sindaco la nomina di Michela Biolcati Rinaldi per la delega all’ambiente.

L’assessora rientra così in giunta per indicazione del nuovo gruppo, nato dall’amalgama dei due precedenti, del quale gode della massima stima e fiducia.

Il gruppo si adopererà per rafforzare la coalizione civica che governa la città, seguendo il solco già tracciato negli anni scorsi, ponendosi l’obiettivo di presentare una nuova lista per le amministrative del 2023 delle quali vorrà essere protagonista.

A tal proposito ed al fine di strutturarsi adeguatamente per gestire al meglio le risorse del gruppo, nei prossimi giorni verrà convocata un’assemblea per nominare un portavoce della lista ed il relativo direttivo.

Il gruppo è aperto al confronto con chi, in città, vorrà entrare nel progetto civico ed apportare il proprio contributo.

Vincenzo Giovannini

Mariana Iulian

Michela Biolcati Rinaldi

Alfonso Longobardi