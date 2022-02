Il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, a causa dell’interruzione del flusso idrico, per lavori programmati sulla rete della società Acqualatina, a tutela dell’incolumità degli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e di tutto il personale scolastico, ha ordinato la chiusura la chiusura del plesso scolastico “Ivana Gregoretti” di Via Jenne, per il giorno lunedì 21 febbraio.

https://trasparenza.comune.anzio.roma.it/archivio28_provvedimenti-amministrativi_0_496176_725_1.html