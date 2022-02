Nettuno. Sanetti e Mancini: Chiediamo le dimissioni del Sindaco Coppola

Comunicato

Il Sindaco, che oggi rappresenta la Città, dimostri l’estraneità della sua persona e della sua amministrazione rispetto agli sconcertanti scenari emersi nelle ultime ore, che hanno visto nuovamente infangati su tutti i media nazionali il nome e l’immagine della Città di Nettuno.

Coppola si assuma la sua responsabilità politica, liberi Nettuno e permetta il ritorno ad un voto libero e pulito, il prima possibile.

Nettuno non merita tutto questo.

Siamo stati dalla parte giusta, sin dal 2019, quando abbiamo evidenziato pubblicamente un sistema spartitorio e poco trasparente nella gestione della cosa pubblica.

Siamo stati dalla parte giusta quando circa due anni fa abbiamo deciso come gruppo civico Nettuno Progetto Comune di dimetterci da ogni commissione consiliare prendendo nei fatti concrete distanze dall’amministrazione Coppola.

Siamo stati dalla parte giusta, benché soli, ogni volta che in questi due anni e mezzo abbiamo denunciato in ogni sede palesi anomalie nelle procedure amministrative adottate e nelle attività del consiglio e della giunta comunale di Nettuno.

Siamo stati dalla parte giusta quando questo sistema politico-amministrativo ha tentato di delegittimarci come persone, come professionisti e come consiglieri comunali utilizzando addirittura i canali di comunicazione istituzionale.

Ora è arrivato il momento che ogni nettunese decida da che parte stare compresi i politici.

Nettuno Progetto Comune

Avv. Simona Sanetti

Dott. Daniele Mancini