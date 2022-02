Nettuno progetto Comune: una città infangata, ora dimissioni

“C’è un bene superiore alla politica e ai politici, si chiama Città di Nettuno.

Il nome della nostra Città e’ finito infangato addirittura sulla stampa internazionale per colpa rapporti tra personaggi politici locali e la criminalità organizzata.

Una vergogna insopportabile e intollerabile per i nettunesi onesti che qui vivono con le loro famiglie e qui crescono i propri figli.

C’è un bene superiore da tutelare, il buon nome e l’immagine di una comunità, la sua memoria, la sua storia e le sue tradizioni, il suo territorio. Coppola e la maggioranza che governa la Città, non lo ha compreso o peggio ancora non gli interessa, vengono prima loro e i loro interessi.

Vergogna su vergogna, hanno distrutto tutto in nome di un potere che sarebbe dovuto essere un servizio alla collettività anziché un vantaggio personale.

Ora la politica non c’entra più, lo diciamo da due anni, ora chi ha un minimo di senso dello Stato e delle Istituizioni, chi ha a cuore veramente la Città dovrebbe dimettersi immediatamente per salvarla dal buio per i prossimi anni”.

Dimissioni.

Nettuno Progetto Comune

Avv. Simona Sanetti

Dott. Daniele Mancini