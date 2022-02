“Let’s Kiss”, Franco Grillini ospite venerdì del Consiglio Regionale del Lazio

Oltre trent’anni di storia politica, una lotta dura e gentile nel nome della dignità e dell’uguaglianza, un viaggio anche sentimentale lungo i luoghi della vita di Franco Grillini: dalla casa natale in campagna all’Università, dalle sedi di partiti scomparsi fino al Parlamento, passando per le strade e le piazze dei Gay Pride, da Bologna a Roma a New York. Organizzato dalla V Commissione Consiliare Permanente – Cultura, Spettacolo, Sport e Turismo -, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio regionale del Lazio, e il coordinamento dell’Ufficio Cinema della Regione, Venerdì 25 Febbraio lo Spazio Scena di via degli Orti d’Alibert ospita la proiezione del film vincitore dell’edizione 2021 dell’Italian Film Festival di Berlino, “Let’s Kiss – Franco Grillini storia di una rivoluzione gentile” di Filippo Vendemmiati. Tre proiezioni, alle 16, alle 18 e alle 20 in cui sarà ripercorsa la storia dell’attivista e politico da sempre impegnato nella difesa dei diritti civili e dell’uguaglianza. Un momento anche di incontro che dopo i saluti del Vice Presidente della Regione Daniele Leodori vedrà il suo apice al termine della proiezione delle ore 18 quando il protagonista e il regista del docufilm si racconteranno moderati dalla Presidente della Commissione Cultura del Consiglio regionale del Lazio, Gaia Pernarella. Prenotazioni via Whatsapp: 3668301304 ; telefono fisso: 0651685734 ;via mail: staffscena@gmail.com . L’ingresso è consentito con super greenpass e mascherina.