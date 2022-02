Ndrangheta Anzio Nettuno, crescono le adesioni alla manifestazione di domani “Il Silenzio è mafia”

Sabato 26 febbraio, in piazza Pia ad Anzio alle ore 11 associazioni, cittadini e giornalisti scenderanno in piazza per far sentire la loro voce dopo gli arresti per ‘ndrangheta che hanno investito le due città del litorale di Anzio e Nettuno. Una notizia che ha fatto il giro dei media nazionali e internazionali portando alla luce le infiltrazioni dei clan mafiosi. Droga, armi, appalti secondo gli inquirenti erano il terreno sul quale si muovevano i clan. Anzio e Nettuno non sono questo. Anzio e Nettuno non appartengono alle mafie. Sabato 26 febbraio i cittadini sono invitati a partecipare per far sentire la loro voce perché il “Silenzio è Mafia.”

«La manifestazione è aperta a tutti e non è una iniziativa spot ma ha lo scopo di costruire una rete per valorizzare tutte quelle forze sane che lavorano nel territorio per l’inclusione, la giustizia sociale e la lotta alle diseguaglianze che sono il vero antidoto ai clan e al welfare criminale. Per questo sabato 26 febbraio i cittadini scenderanno in piazza per far sentire le loro voci libere contro un fenomeno criminale nel quale non si riconoscono» scrive la giornalista Linda Di Benedetto della Rete NoBavaglio-Liberi di essere informati

La manifestazione è apartitica e non prevede l’uso di bandiere di partito. Si i partecipanti di attenersi al rispetto delle norme anti-Covid

Gli interventi

Sono previsti gli interventi del giornalista sotto scorta presidente di Articolo 21 Paolo Borrometi e dei giornalisti Clemente Pistilli Rete NoBavaglio- Liberi di essere informati e Giovanni Del Giaccio associazione Stampa Romana. Giampiero Cioffredi, presidente dell’Osservatorio per la Sicurezza e la Legalità della Regione Lazio. Claudia Bella Segretaria generale camera del lavoro Roma Sud Pomezia Castelli. Interverranno anche Edoardo Levantini Coordinamento Antimafia Anzio-Nettuno e Fabrizio Marras Reti di Giustizia contro le mafie

Tra i giornalisti

Ivo Iannozzi, Claudio Pelagallo, Maria Corrao, Bernardo Bassoli

Hanno aderito le giornaliste di Anzio Nettuno: Marianna Aulicino, Iolanda Bastoni,Elisabetta Bonanni, Katia Farina, Alessandra Linchi, Antonella Mosca, Ilaria Pirri, Elvira Proia, Rebecca Riitano, Francesca Tammone, Roberta Sciammana

Associazioni e sindacati

-Coordinamento Antimafia Anzio-Nettuno

-Rete NoBavaglio-Liberi di essere informati

-Reti di Giustizia

-Giampiero Cioffredi, presidente dell’Osservatorio per la Sicurezza e la Legalità della Regione Lazio

-Anpi Anzio-Nettuno

– l’Associazione Commercianti di Nettuno “Il Tridente” e il Presidente Marco di Bona

-Guido D’Ubaldo Presidente dell’Ordine dei giornalisti del Lazio

-Associazione Stampa Romana-Sezione di Latina

-Associazione Articolo 21- liberi di…il dovere di informare il diritto di essere informati aderisce

– FNSI la Federazione nazionale della Stampa-

-Rete sociale C.U.R.A. di Anzio e Nettuno

-Anpi Marino

-Anpi Quadrante Castelli Romani

-Lo Spi CGIL Lega litoranea

-Camera Sindacale Territoriale UIL Anzio-Nettuno

-Associazione La Tamerice

-Associazione Ponte Donna- Centro antiviolenza “Marielle Franco”

-Città Insieme

-Noi Per Anzio

-Circolo LegAmbiente Le rondini

-Asd Pop

-Associazione culturale Cineclub “La Dolce Vita”

-Associazione “Baraonda” Nettuno

-Il Comitato per la difesa del territorio (Comi.di.te.)

-Asssociazione ReteCultura e Associazione Piume di Poesia

– Associazione Alzaia Nettuno

-Franco Cirilli, Presidente dell’Associazione Gemellaggi Nettuno APS

-Associazione Spiragli di Luce

-Coordinamento Slot Mob Anzio e Nettuno

– Il gruppo Facebook “Anzio bandiera nera”

-Sezione Soci Coop Lazio Sud Uniccop Tirreno il presidente Rosario Grasso

-Il CdA del Consorzio Lido dei Pini di Anzio- Nazzareno Chiacchiarini

-La Camera del lavoro Roma Sud Pomezia Castelli

-L’osservatorio per la legalità e la sicurezza del Comune di Aprilia

-OLTRE Società Cooperativa Sociale

-La comunità giovanile Nettunia

Partiti e Movimenti

Partito Democratico Anzio e Nettuno, Alternativa per Anzio, M5S Anzio e Nettuno, Rifondazione Comunista, Sinistra Italiana, Movimento i love Anzio