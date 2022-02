Spiragli di Luce, nuova collaborazione con l’associazione Cuochi (APCI)

Riceviamo e pubblichiamo

Interessante novità per i ragazzi di Spiragli di Luce, la Onlus del territorio di Nettuno diretta da Elisa Tempestini, finalizzata a promuovere l’integrazione socio-culturale di ragazzi diversamente abili. Una nuova collaborazione con l’APCI – Associazione Professionale Cuochi Italiani, permetterà, già dal mese di febbraio, l’attivazione di un corso di cucina rivolto appunto agli utenti della Onlus.

Il corso infatti, promosso in seno al progetto “Form.AZIONE – Formare senza confini”, e ospitato presso i locali dell’Oratorio Sacro Cuore di Anzio, è stato avviato grazie all’intervento dello Chef Salvatore Aprea che ha voluto coinvolgere Elisa in questa nuova iniziativa.

“In primis sono rimasta estremamente colpita dall’accoglienza riservataci e dall’organizzazione del corso” – racconta il Presidente Elisa Tempestini, che ha presenziato all’inaugurazione dei corsi, tenutasi il 21 febbraio. Insieme a lei era inoltre presente una rappresentanza di volontari di Spiragli di Luce, in qualità di tutor.

“Ho trovato un locale perfettamente allestito con tutto il necessario per permettere ai ragazzi di cucinare il piatto del giorno, gnocchi al sugo. I ragazzi si sono mostrati molto coinvolti ed hanno gradito particolarmente anche il risultato del loro impegno in cucina”

“Sono molto felice di poter collaborare con una realtà come “ l’APCI” – continua Elisa – “I ragazzi sono stati seguiti con empatia, dolcezza e professionalità da Sasà (Salvatore) e dalle fantastiche volontarie dell’Associazione. A tutti loro vanno i miei più sinceri ringraziamenti”

“Ho aderito al progetto appena il mio amico Salvatore mi ha contattato, ritenendo la sua proposta un’opportunità davvero unica: chi mi conosce sa che da sempre sostengo l’importanza dell’inclusione in questa città e la lotta attiva contro le barriere architettoniche, che purtroppo ancora esistono e non solo come strutture, ma anche nella mentalità delle persone”

Elisa torna poi sul punto dolente relativo all’impossibilità di riuscire a reperire locali idonei per garantire la corretta operatività e continuità dei vari progetti: “L’associazione Spiragli di Luce è attiva dal 2006 in questo territorio, e fino ad ora non sono riuscita a trovare una sede nonostante tutti gli sforzi necessari; attualmente riusciamo a portare avanti le nostre iniziative utilizzando i locali messi a disposizione dal Centro Anziani “Franco Romani” di Nettuno, che ringrazio per la generosità e vicinanza alle esigenze di questi ragazzi, che qui, fortunatamente, potranno continuare a seguire il corso di ceramica” .

Elisa conferma che tutto resta invariato nell’ambito dei corsi sportivi; in particolare sono ancora attivi i corsi di nuoto presso lo Stadio del nuoto Waterpolis Anzio, e quelli di pallavolo presso la palestra Emanuela Loi di Nettuno.

Infine, Elisa annuncia che per l’anno 2022- 2023 saranno attivati nuovi progetti grazie al finanziamento erogato dalla Regione Lazio nell’ambito dell’azione “Comunità Solidale” finalizzato a sostenere iniziative atte a garantire, tra gli altri aspetti, educazione di qualità, equa ed inclusiva e l’incentivazione di un’occupazione dignitosa per tutti nonchè la riduzione delle ineguaglianze sociali.

Elisa è lieta di rispondere a qualsiasi richiesta di interessamento sulle iniziative promosse per Spiragli di Luce rendendosi disponibile presso i seguenti recapiti di contatto.

Cell: 3284310352

elisatempestini@hotmail.it