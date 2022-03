Aprilia. 8 marzo convegno “Lavoro e famiglia, l’impegno del personale socio sanitario”

Martedì 8 Marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna l’assessorato ai Servizi sociali e Pari opportunità del Comune di Aprilia ha organizzato il convegno dal titolo “Lavoro e famiglia, l’impegno del personale socio sanitario”. L’appuntamento avrà luogo martedì 8 marzo dalle ore 16,00 presso l’aula consiliare “Luigi Meddi” di piazza Roma. Interverranno: il Sindaco di Aprilia Antonio Terra, la Dottoressa Silvia Cavalli direttore generale della Asl di Latina, Francesca Barbaliscia Assessora alle Politiche Sociali e Pari opportunità del Comune di Aprilia, la Dottoressa Antonella Melucci dirigente medico 1° livello servizio di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, la Dottoressa Loredana De Marchis responsabile Arop prevenzione infezioni ospedaliere dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, la Dottoressa Claudia Santabarbara assistente sociale del Comune di Aprilia e responsabile area famiglia e minori ed inclusione sociale e il Dottor Riccardo Lubrano dirigente medico direttore della struttura complessa UOC Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale e Pediatrica – Dea II – P.O. nord-Latina.

Durante il pomeriggio si affronterà il tema riguardante la conciliazione tra mondo del lavoro e vita familiare durante la pandemia da Covid-19, l’impegno del personale sanitario e socio-assistenziale in una situazione straordinaria come quella che tutti noi stiamo vivendo da moltissimi mesi. Non ultimo, dai relatori verrà affrontato il tema dell’importanza della vaccinazione. Inoltre, ad apertura dell’evento sarà trasmesso un video realizzato da Silvio Pavoncello dedicato alle donne e agli uomini che a vario titolo si sono impegnati nel corso dell’emergenza sanitaria.