Anzio. Un 8 Marzo di pace, solidarietà ed accoglienza. Fiaccolata in piazza Pia

Un 8 Marzo di pace, solidarietà ed accoglienza.

È difficile in questo drammatico momento pensare ad azioni che possano alleviare il dramma che sta vivendo la popolazione ucraina ed in modo particolare le donne ucraine.

Moltissime di loro da anni nel nostro paese si prendono cura dei nostri anziani e dei nostri figli ed in questo momento non possono prendersi cura nel loro paese dei loro familiari, le cui sorti sono in balia di una guerra bastarda.

Sappiamo bene che una fiaccolata di solidarietà non serve ad arginare la loro condizione o il dramma di tutte le donne che in altre parti del mondo vivono la loro esistenza all’insegna di atroci conflitti, ma servirà a tutte quante vorranno partecipare a condividere un sentimento di vicinanza, perché la pace, la solidarietà e l’accoglienza non venga sconfitta da nessuna potenza e da nessun tipo di dittatura.

Ci vediamo martedì 8 Marzo ad Anzio in p.zza Pia alle ore 20.00 per una fiaccolata di solidarietà.

Alcune amiche ucraine saranno con noi per portare la loro testimonianza.

Simonetta Pagliaricci

Maria Cupelli

Stefania Salvucci

Tiziana D’Alfonso

Valentina Caprari