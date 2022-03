Comune di Aprilia, Emergenza Ucraina: Accoglienza e Assistenza

Il Comune di di Aprilia, visto l’aggravarsi della crisi internazionale in atto in Ucraina , attraverso i Servizi Sociali ha pubblicato un avviso rivolto alla cittadinanza del comune di Aprilia per raccogliere la disponibilità all’accoglienza di nuclei familiari provenienti dall’Ucraina.

Tutti i cittadini, le Strutture di Accoglienza e gli Enti del Terzo Settore che si trovino nella disponibilità di alloggi liberi dovranno manifestare la propria volontà di accoglienza compilando la scheda allegata all’avviso.

Il Modulo A è rivolto ai privati cittadini

Il Modulo B è rivolto alle Strutture di Accoglienza

Il Modulo C è rivolto agli Enti del Terzo Settore

https://dgegovpa.it/Aprilia/albo/albo.aspx?tipologia=AVVISO+PUBBLICO

Il Modulo compilato dovrà essere inviato alla mail del segretariato sociale: puac@comune.aprilia.lt.it

Per qualsiasi informazione in merito rivolgersi ai seguenti numeri telefonici: 06 – 92018912 o 06-92018607 oppure scrivere all’indirizzo mail: servizi sociali@comune.aprilia.lt.it