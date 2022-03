“Per ammazzarti meglio”, Ilaria Bonucelli presenta ad Anzio il suo libro

Oltre l’8 marzo, riflessione sui reati contro le donne

È in programma venerdì 18 marzo alle 18, all’hotel Lido Garda di Anzio (piazza Caboto) l’incontro “RispettOttomarzo – Reati contro le donne: le norme, l’impegno, la triste realtà”

Un’iniziativa pensata per riflettere su argomenti di assoluta attualità, andando oltre la “festa” dell’8 marzo e partendo dal rispetto quotidiano.

Nell’occasione verrà presentato il libro “Per ammazzarti meglio” della giornalista Ilaria Bonuccelli (Il Tirreno). Oltre all’autrice interverranno il medico Mario Mellacina, sul tema “Il codice rosa in pronto soccorso” e la consigliera regionale del Pd, Michela Califano, sul tema: “La Regione Lazio a tutela delle donne”. L’incontro sarà moderato da Giovanni Del Giaccio, giornalista del “Messaggero”

Il libro

Lo stalking, i maltrattamenti, perfino i femminicidi non sono responsabilità solo di chi li commette. Sono responsabilità anche di chi non fa nulla per evitarli. Le 12 storie di questo libro di questo parlano. Raccontano come lo Stato contribuisca alla violenza sulle donne. Omissioni, burocrazia, negligenza, sottovalutazione, accomunano le istituzioni che non hanno saputo agire in modo appropriato nei confronti delle vittime. Per ammazzarle meglio … Perché il lupo, spesso, non si nasconde (solo) nel bosco.

Un lavoro prezioso, frutto di inchieste e interviste, che ha l’obiettivo di richiamare la società all’attenzione e alla comprensione di un fenomeno in allarmante crescita. Il libro, corredato da un’appendice, realizzata in collaborazione con la giurista Valentina Bonini dell’università di Pisa, ci informa di tante incongruenze giuridiche e delle principali novità del Codice Rosso, normativa di contrasto alla violenza di genere. Autrice di campagne di stampa e di inchieste giornalistiche, Ilaria Bonuccelli è autrice di alcune pubblicazioni di successo per l’infanzia.

La manifestazione si svolge nel rispetto delle norme anti covid, accesso con Green pass e mascherina Ffp2