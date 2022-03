Nettuno. I consiglieri di opposizione: Nessuna convocazione del Consiglio, la responsabilità di Barraco e Fdi

Ieri si sarebbe dovuto riunire il Consiglio Comunale per votare la sfiducia a Coppola, ma ancora non è stata inviata neanche la convocazione. Il gruppo di Fratelli d’Italia di Nettuno ha la maggiore responsabilità politica di questo grave ritardo, visto che conta nella sua schiera il presidente del Consiglio Giuseppe Barraco. Chiediamo ai vertici regionali del Partito di Giorgia Meloni se sono d’accordo con le determinazioni del partito locale, se assecondano la volontà dei circoli di far finta di niente e di non dare voce all’organo sovrano a fronte dei gravi fatti emersi. Il partito Fratelli d’Italia, che da poco ha sostituito i vertici nettunesi, forse per un commissariamento interno, quale indicazioni dà ai suoi consiglieri di maggioranza e al presidente del Consiglio Comunale? Crediamo che sia giusto che chi li ha votati sappia, anche perché tra poco ci saranno le elezioni regionali e non vorremo trovarci candidati che invocano la tradizione e il rispetto delle regole a gran voce e che poi, quando governano e potrebbero fare chiarezza, si girano dall’altra parte.

Antonio Taurelli

Marco Federici

Daniele Mancini

Waldemaro Marchiafava

Roberto Alicandri

Simona Sanetti

Mauro Rizzo

Antonello Mazza

Enrica Vaccari

Luigi Carandente