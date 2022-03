Nettuno. In funzione da oggi a Santa Barbara la casa dell’acqua

Novità in Città

E’ in funzione da oggi, nei giardini di Via P.Togliatti a Santa Barbara, il primo distributore di acqua refrigerata naturale e gasata, disponibile anche a temperatura ambiente.

Un passo importante ricordiamo che bere l’acqua del nostro acquedotto fa bene anche all’ambiente perchè riduce il consumo di bottiglie di plastica.

Ogni Casa dell’Acqua eroga in media 1.500 litri al giorno che corrispondono a 1.000 bottiglie di plastica da 1,5 litri, questo significa che ogni struttura consente di risparmiare ogni anno 365.000 bottiglie, che equivalgono a 38 tir in meno sulle nostre strade e a 12 tonnellate di PET che non si devono produrre né smaltire. Il costo sarà di 0.05 euro al litro.

” Un importante passo verso una Città più virtuosa ed ecologica. L’iniziativa della Casa dell’Acqua rientra pienamente nel più vasto programma per la riduzione della produzione di

rifiuti e l’abbattimento dell’emissione di anidride carbonica. Questo è solo una delle 5 case dell’acqua che saranno installate a breve in Città” dichiarano l’Assessore all’Ambiente Claudio Dell’Uomo ed il Consigliere Elisa Mauro