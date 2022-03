“Portami al Mare” è il nuovo progetto del R.C. Satellite Costa Neroniana

Il progetto “Portami al Mare” è nato per assicurare un’assistenza ed un accompagnamento delle persone disabili, indispensabili per più di una ragione. Per loro l’autonomia, l’autodeterminazione, l’integrazione sportiva e sociale sono obiettivi molto importanti da raggiungere al di là degli aspetti medici e terapeutici. Le tematiche che preoccupano le persone disabili sono le stesse delle persone senza disabilità: amicizie e relazioni, sport e mobilità. Vogliono essere in grado di poter avere le stesse possibilità di tutti. Per delle migliori prospettive sul piano delle pari opportunità e della qualità della vita una carrozzina che possa portarli dalla spiaggia direttamente in acqua è un ausilio fondamentale. L’attività natatoria è importantissima e rappresenta anche un momento di inclusione sociale.

La carrozzina che il R.C. Satellite Costa Neroniana ha scelto è da mare e permette ai disabili di entrare in acqua rimanendo seduti, per il massimo della comodità, non necessitando di faticosi trasporti o di pericolose manovre e sarà donata alla spiaggia della Riviera Mallozzi di Anzio in concessione alla ASL Roma 6.

È una carrozzina molto facile da trasportare sulla sabbia grazie alle particolari ruote, appositamente create per superare ogni tipo di terreno con facilità ed è realizzata con telaio in alluminio ed elementi in acciaio inox e plastica, resiste alla salsedine e permette di raggiungere facilmente sia la spiaggia che il mare. È indicata per lo spostamento sulla sabbia e per il bagno in mare con l’aiuto di un accompagnatore.

Sabato 5 marzo si è svolta la prima serata benefica per la raccolta fondi a favore del progetto al Circolo Vela Roma di Anzio. Relatore della serata il dott. Massimiliano Virzì che ha illustrato le tematiche fondamentali del “Passaggio Generazionale”. La tutela personale, familiare e previdenziale sono stati gli argomenti trattati.

L’iniziativa della serata si aggiunge a quella delle “Casette della Solidarietà” che, grazie alla collaborazione di tanti esercenti del territorio di Anzio, Nettuno ed Ardea, sono state esposte in molti negozi e ristoranti. Chi vuole può contribuire con un piccolo, ma significativo gesto alla realizzazione del progetto anche attraverso una donazione al seguente IBAN

IT 62O 3608 1051 3827 6614 87 6624 intestato a: Tesoriere Costa Neroniana

Per info: rc_costaneroniana.segreteria@outlook.it

Tutti sono invitati a prendere contatto con la realtà del Club, per toccare con mano l’attività che viene svolta, per vedere da vicino un’associazione che del bene della comunità fa la propria ragione di esistere.

I service del Rotary non sono solo un’espressione caritatevole nei confronti dei più deboli, ma sono soprattutto uno stimolo per far nascere negli altri quella scintilla che accende il desiderio di aiutare il nostro prossimo.

Aiutare gli altri è uno dei valori del Rotary: quando si aiuta gli altri non si è mai da soli, si è parte integrante di una collettività fatta di persone che hanno in comune la volontà di impegnarsi per migliorare le cose.