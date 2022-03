Anzio. Lavori in corso: all’altezza del nuovo Belvedere sul Mare, in fase di ultimazione la prima area fitness

Lavori in corso nell’area del Belvedere sul Mare di Anzio, istituita ed ultimata, lungo la litoranea Ardeatina, dall’Amministrazione comunale, per l’allestimento della nuova area fitness a cielo aperto, di oltre 150 mq, in uno dei luoghi più suggestivi del territorio, collegata con il lungo percorso pedonale e ciclabile del lungomare.

“In questi giorni, a confine del nuovo Belvedere, – afferma il Vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Danilo Fontana – è stata ultimata la grande piattaforma in cemento, sulla quale, entro la fine di marzo, sarà avviato il posizionamento di numerosi attrezzi, suddivisi in cinque moduli, insieme al tappetino antitrauma, per la pratica libera ed all’aria aperta del fitness”.

Nei prossimi giorni, inoltre, saranno aperti i cantieri per la realizzazione dei nuovi marciapiedi a Lido dei Pini, per la ristrutturazione del plesso scolastico Collodi a Lavinio Stazione, per il proseguimento dei lavori per i marciapiedi lungo la Nettunense e per la manutenzione straordinaria stradale di Via Venere, Via del Mare e Via Tirelli. Di recente, inoltre, su iniziativa dell’Assessore alle politiche del territorio, Gianluca Mazzi, in collaborazione con Enel X, è stata attivata la stazione di ricarica veloce dei veicoli elettrici, nel piazzale del nuovo Belvedere sul Mare di Anzio.