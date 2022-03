Comune di Nettuno. Alloggi per cittadini ucraini: ecco come metterli a disposione

E’ stato pubblicato la avviso per raccogliere le manifestazioni di interesse per chi vuole mettere a disposizione immobili da destinare alla popolazione ucraina in fuga dal conflitto bellico in corso.

I soggetti interessati, persone fisiche, persone giuridiche ed Enti del Terzo Settore, a manifestare la propria disponibilità ad inserire, nell’elenco che verrà trasmesso alla Prefettura di Roma, le unità alloggiative da destinarsi all’accoglienza dei cittadini ucraini.