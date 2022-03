“Frequentiamo”: al via il progetto dedicato ai ragazzi dagli 11 ai 17 anni sui territori di Anzio e Nettuno

Progetto realizzato con il contributo del

Si terrà il prossimo 30 marzo, dalle 17.00 alle 19.00 presso il ristorante Boccuccia, in via Giove n.l ad Anzio (Rm), l’evento di Kick Off del progetto “Frequentiamo” finanziato dal Dipartimento per le Politiche per la Famiglia — Presidenza del Consiglio dei Ministri (Avviso “Educare Insieme”) e presentato dalla Cooperativa “La Coccinella” in collaborazione con scuole, enti, associazioni e parrocchie del Territorio.

FREQUENTIAMO è un progetto finanziato dal Dipartimento per le Politiche per la Famiglia — Presidenza del Consiglio dei Ministri (Bando Educare Insieme) che prevede una serie di attività educative e formative per giovani della fascia 11-17 anni che risiedono Sui territori di Anzio e Nettuno. Il prossimo 30 marzo presso il ristorante Boccuccia, in via Giove n.l ad Anzio (Rm), dalle 17.00 alle 19.00 si terrà l’evento di apertura che siglerà l’avvio delle attività progettuali che saranno realizzate dalla cooperativa La Coccinella di Anzio in collaborazione con i seguenti partner: Confcooperative Roma, Confcooperative Lazio, Istituto Tecnico Statale Economico e Tecnologico “Emanuela Loi”, Istituto comprensivo Anzio l, Istituto comprensivo Nettuno IV, Istituto comprensivo Anzio V, Associazione per la Promozione della Solidarietà Onlus, Pastorale giovanile Diocesi di Albano, Centro Ecumenico, Parrocchia Sant’ Anna di Nettuno, Parrocchia Sacralissimo Cuore di Gesù, Parrocchia Santa Maria in Cielo, Scout CNGEI, Teniamoci per mano Onlus, Riparo Soc. Coop. Sociale Agricola, Associazione Teatrale “Terra di Enea”, People 3.0 Soc. Coop., Better Life srls, Officina NUTRI-ME Aps, Erboristeria Erba&Salute, AVIS e Associazione “La Voce amica”.

IL PROGETTO – Obiettivo principale di questo percorso della durata di un anno è contrastare e diminuire il livello dell’abbandono scolastico, mitigare le condizioni che conducono alla devianza giovanile, definendo interventi strutturati per i minori e costruendo un modello territoriale sistemico operativo che vada oltre la durata del progetto. Verranno realizzate molteplici attività rivolte in modo diretto sia agli attori minori di 11- 17 anni che alla Comunità Educante di Anzio e Nettuno (famiglie ed insegnati in primis) che agiranno sull’aumento delle competenze non cognitive dei beneficiari, sull’innovazione delle metodologie didattiche e di inclusione, facendo leva sul protagonismo di tutti gli attori coinvolti. Tra le finalità di questo percorso integrato, infatti, c’è la creazione di una rete di servizi per l’adolescenza che offrirà contesti di sperimentazione, apprendimento e relazione ai ragazzi che vivono in comuni piccoli e decentrati privi di momenti formativi diversi dalla didattica d’aula.

LE ATTIVITA’ – Le attività previste dal Progetto Frequentiamo pensate per ragazzi e famiglie sono:

1) Progettazione partecipativa – Questa attività avrà la funzione di accompagnare le famiglie partecipanti a svolgere una parte attiva per il pieno sviluppo del progetto. Verrà creato un team building in grado di gestire e migliorare i comportamenti e le dinamiche e gli andamenti del progetto.

2) Sperimentazione di strumenti psicoeducativi sui processi di apprendimento Si sperimenteranno attraverso percorsi laboratoriali strumenti psicoeducativi per definire criteri condivisi idonei a rilevare e sostenere i processi di apprendimento. L’obiettivo è realizzare iniziative formative che favoriscano la promozione dell’impegno, che potenzino i fattori di crescita, e che riducano i fattori di rischio. Saranno realizzate attività inerenti la musica, il disegno, ma anche percorsi e azioni anti bullismo e sulla violenza di genere. Uno spazio sarà dedicato anche ai disturbi alimentari.

3) Spazi di sostegno alla genitorialità Sarà un’azione di supporto dedicata alle problematiche genitoriali e/o famigliari, finalizzato a promuovere e supportare l’emersione dalle criticità e il rafforzamento della loro pattecipazione.

4) Azioni positive e pratiche anti bullismo. Sarà realizzato un contest sulla promozione e sensibilizzazione di azioni positive e pratiche antibullismo. Il contest sarà rivolto a tutti i giovani dagli 11 ai 17 anni per favorire una comunicazione peer-to-peer

5) Apertura di attività di aggregazione. E previsto, inoltre, l’avvio di attività di aggregazione sportive e non per sopperire a quei momenti positivi di condivisione a cui molti minori devono rinunciare per I ‘ impossibilità economiche

EVENTO Dl APERTURA, IL PROGRAMMA

L’evento di KICK OFF del progetto FREQUENTIAMO si terrà mercoledì 30 marzo 2022, dalle 17.00 alle 19.00, presso il ristorante Boccuccia in via Giove n.l ad Anzio (Rm) e prevede il seguente programma:

17.00 Presentazione della “Coccinella”, dei professionisti de “11 Centro ” e illustrazione del progetto “Frequentiamo

17.15 Panoramica sulle attività progettuali

17.30 Le attività trasversali: Progettazione Partecipata e Valutazione d ‘Impatto

17.4511 Contest

18.00 Focus group e aperitivo conclusivo

Modera l’incontro Alessandra Rinaldi — Presidente de La Coccinella Soc. Coop. Sociale.