Nettuno. Valorizzazione di Torre Astura, il Sindaco Coppola incontra il direttore dell’Uttat, il colonnello Dario Porfidia

“Collaborazione proficua per il bene di tutti”

Si è tenuto questa mattina, nella stanza del Sindaco di Nettuno Alessandro Coppola, un nuovo incontro del tavolo tecnico per il recupero e la valorizzazione di Torre Astura. Presenti, oltre al primo cittadino, il colonnello Dario Porfidia, direttore dell’Uttat, l’architetto Ermanno Afilani, e Giovanni Isaia, project manager dell’iniziativa. Un incontro cordiale, nel quale l’amministrazione comunale e il direttore dell’Uttat hanno ribadito la volontà di rendere fruibile al territorio e non solo, tutta l’area annessa a Torre Astura con la sua ricchezza storico-culturale, salvaguardando comunque le attività istituzionali del Poligono di Nettuno. Una sinergia di intenti che porterebbe, attraverso il lavoro costante di professionisti tecnici, storico-archeologici e legali, ad una riqualificazione in toto dell’area di Torre Astura: dal Castello ai resti della Peschiera Romana, passando per la Casa del Finanziere e casa La Banca. “Ringrazio il colonnello Porfidia per la disponibilità – spiega il Sindaco Coppola – e mi fa piacere che abbia condiviso l’intento di aprire non solo l’area di Torre Astura alla città rendendola fruibile a tutti, ma anche che sta avviando i lavori per un museo fotografico sia con tematiche storiche che naturalistiche a favore delle scolaresche per un contributo in termini sociali. Sono certo che si instaurerà una collaborazione proficua per il bene di tutti”.