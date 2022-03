Amministrative, Ardea Domani lancia campagna di raccolta fondi: cambiamo le cose garantendo da subito trasparenza e condivisione

Comunicato

Garantire trasparenza e tracciabilità di finanziamenti e costi della campagna elettorale. Con questo spirito Ardea Domani lancia oggi la sua campagna di raccolta fondi, in vista delle amministrative di quest’anno.

“Chi si pone come obiettivo quello di conquistare lo scranno più alto in consiglio comunale sa che ci sono dei costi da sostenere – commenta il leader della formazione civica e candidato sindaco Luca Vita – Noi però vogliamo assicurare anche in questo un percorso diverso, virtuoso già dai primi passaggi di questa campagna elettorale”.

A partire da oggi, infatti, i cittadini e le cittadine che vorranno sostenere Ardea Domani durante questi mesi, aiutando il movimento civico con le spese per volantini, manifesti, materiali di comunicazione, possono effettuare una donazione online.

“Crediamo che la trasparenza e la condivisione – continua Vita – siano un buon modo per iniziare a cambiare la città. Spesso la politica ci ha abituato ad una gestione dei finanziamenti opaca e poco chiara. Noi vogliamo invece mostrare ai cittadini un modello differente, che non minimizza la necessità di fondi per poter affrontare al meglio una campagna elettorale, ma proprio a partire dalle reali esigenze, chiama in causa direttamente i cittadini, chiedendo un contributo commisurato alle proprie possibilità. In questo modo, non solo garantiamo la massima trasparenza (tutte le donazioni sono tracciate e visibili, nei limiti consentiti dalla normativa sulla privacy), ma evitiamo anche che proprio attraverso il finanziamento sia possibile poi condizionare la nostra attività politica futura”.

Per poter raccogliere contributi – si possono donare anche cifre piccole, come 5 euro – Ardea Domani ha scelto la piattaforma Action Network, nata ormai diversi anni fa negli Stati Uniti e utilizzata dal Partito Democratico americano, che consente di effettuare donazioni con carta di credito in modo trasparente e sicuro.

“Cercheremo in questi mesi – conclude il leader di Ardea Domani – di informare coloro che vorranno sostenerci, sull’andamento della campagna, per mostrare loro come i soldi donati sono stati spesi. Crediamo che sia anche questo un buon modo per iniziare realmente a cambiare le cose. E incoraggiare tutti coloro che vogliono finalmente alzare la testa, anche nel rapporto con partiti, movimenti, donne e uomini impegnati in politica e nelle istituzioni”.

La raccolta fondi è visibile sul sito https://actionnetwork.org/fundraising/ardea-alza-la-testa