Regione Lazio. Iniziato in Commissione iter per il “Piano di Tutela dell’Aria”

Roma 31 Marzo- “E’ partito oggi in Commissione Agricoltura e Ambiente il lavoro di incardinamento del Piano di Tutela dell’Aria, un piano indubbiamente ambizioso con una dotazione finanziaria importante e che punta a traguardi di lungo respiro e di programmazione per i prossimi anni”-

Lo dichiara Valerio Novelli, Presidente della Commissione Agricoltura e Ambiente della Regione Lazio.

“Tra gli obiettivi del piano abbiamo importanti investimenti sui veicoli elettrici, sull’abbattimento delle CO2, sulla mobilità sostenibile e sull’efficientamento energetico delle nostre abitazioni- prosegue Novelli- il tutto nel solco della transizione ecologica che l’Assessora Roberta Lombardi ha ben rappresentato nella Commissione odierna”.

“Si tratta di un piano realizzato in collaborazione con la Direzione Ambiente, l’Arsial e l’Arpa ed ora, come accaduto su tanti provvedimenti, spetta alla Commissione trovare una sintesi tra gli stakeholder territoriali e la politica, così da portare in Aula un provvedimento con una visione ampia e condivisa. L’inizio odierno è, indubbiamente, di buon auspicio in questo senso”- conclude il Presidente Novelli.