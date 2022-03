Aprilia. Sabato 2 aprile presso la biblioteca Manzù presentazione del libro “Mi racconto per te”

Rassegna culturale “Mille e un autore”

Sabato 2 aprile alle ore 16:30 presso la Biblioteca comunale di Aprilia si terrà la presentazione del nuovo libro “Mi racconto per te”, a cura di Antonella Simona D’Aulerio (ed. Giraldi Editore), un’antologia che vuole abbattere pregiudizi e stereotipi dando voce a chi ha vissuto discriminazioni ed ha dovuto lottare per affermare la propria identità. Un libro di rinascita. L’evento è organizzato dall’Associazione CURVY PRIDE – APS in collaborazione con la Sezione soci Lazio Sud di Unicoop Tirreno e con il patrocinio del Comune di Aprilia. La presentazione dell’antologia “Mi racconto per te” è inserita nella rassegna “Mille e un autore”, promossa dal Comune di Aprilia, assessorato alla Cultura. “Continua con successo Mille e un Autore” dichiara Gianluca Fanucci, assessore alla cultura, “siamo lieti di ospitare in questa rassegna letteraria libri come “Mi racconto per te” che affronta tematiche care all’azione educativa che questa amministrazione cerca sempre di evidenziare”. “Questo libro è stato pensato, scritto e dedicato al singolo lettore, presenta l’evento l’associazione CURVY PRIDE – APS, ogni autore ha scelto in totale libertà cosa raccontare. Senza limiti imposti da altri, ha cercato nella sua esistenza quell’esperienza, quell’emozione, quella sofferenza che ha ritenuto il lettore dovesse conoscere e, conoscendo, cercare di comprendere al di là di ideologie e convinzioni, personali o collettive. “Mi racconto per te” è un invito al lettore a spogliarsi dalle proprie certezze e verità, ponendosi verso l’ascolto senza pregiudizi e preconcetti e, anche, a mettersi in gioco, nello spazio in bianco riservato al lettore, raccontandosi a sua volta per se stesso o per le persone a lui care”. Interverranno la curatrice Antonella Simona D’Aulerio, socia fondatrice e direttivo Curvy Pride; l’illustratrice della copertina Emily Casagrande, l’assessore alla Cultura Gianluca Fanucci e alcuni autori dell’antologia i cui interventi saranno alternati dalle letture a cura di Anna Maria Barone, scrittrice, e dalla musica di Doriana D’Angelo. Modererà l’incontro Catia Proietti, scrittrice e responsabile scrittura Curvy Pride.