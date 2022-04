Anzio. Azione Cattolica e Telethon insieme per la Campagna di Primavera 2022

L’impegno dell’Azione Cattolica al fianco delle persone con una malattia rara continua con la Campagna Telethon di Primavera 2022 #ioperlei.

I volontari AC di Falasche sono nuovamente coinvolti, come negli anni precedenti, nel partecipare attivamente alla raccolta fondi di Fondazione Telethon per la ricerca scientifica, consapevoli del fatto che questo loro impegno si può trasformare in una speranza concreta per molte famiglie nel dare a tutti i bimbi nati con una malattia genetica rara la possibilità di raggiungere i traguardi importanti della vita: giocare, fare sport, andare a scuola, viaggiare e andare così oltre la malattia.

Pertanto, il 30 aprile e il 1° maggio, dalle ore 08:30 alle ore 19:30, l’associazione allestirà presso la parrocchia di Sant’Antonio Abate, un banchetto per la distribuzione dei “Cuori di biscotto Telethon”, il biscotto perfetto per la festa della mamma, nelle varianti pasta frolla, al cacao con gocce di cioccolato e con farina integrale da consegnare a fronte di un contributo minimo di 15 euro.