I rifugiati ucraini da Anzio a Roma in questura per regolarizzare la loro posizione

Lettera, riceviamo e pubblichiamo

Ieri, mercoledi 6 aprile 2022, 18 rifiugiati ucraini (mamme ed i loro figli), sono stati accompagnati dal gruppo “Slava Ukraini” da Anzio a Roma, presso la Questura di Roma, per regolarizzare la loro posizione in Italia.

Fanno parte del gruppo Slava Ukraini (gloria all’Ucraina) Silvio Marsili, alcuni volontari del coordinamento Uniti per l’ambiente di Anzio ed altri cittadini ; Slava Ukraini ringrazia sentitamente l’azienda Gioia bus per aver messo a disposizione il veicolo per trasportare le persone a Roma.

Slava Ukraini si affianca alle altre strutture statali e alle altre associazioni di volontariato, che si stanno attivando in queste settimane per supportare i rifugiati ucraini nel nostro Paese.

Marco Mandelli, cittadino di Anzio e di Nettuno