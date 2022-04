Emergenza Ucraina. Mappa dell’accoglienza di Anzio e Nettuno

In questi giorni dolorosi e colmi di preoccupazione per quanto sta accadendo in una terra non distante dalla nostra, abbiamo sentito l’urgenza di riunirci per un tavolo di lavoro straordinario sull’accoglienza con obiettivi socio-educativi da mettere in atto in questa drammatica emergenza umanitaria di nuovi arrivi dalle zone colpite dalla guerra in Ucraina. È inutile ribadire quanto ci si senta fragili, impotenti e increduli di fronte a qualsiasi conflitto di guerra, soprattutto se si rimane inermi e soli e non ci si confronta con chi sta vivendo le stesse emozioni e intende dare anche solo un piccolo contributo alla diffusione di sentimenti di pace ed armonia sociale. Questo è ciò che ci spinge a unire le energie dell’associazionismo e della comunità educante operanti sul nostro territorio per costruire insieme un percorso di orientamento comune fatto di piccoli poli di accoglienza e solidarietà aperti a quanti arrivano ad Anzio e a Nettuno nella speranza di trovare rifugio e consolazione dall’orrore della guerra che ha dovuto affrontare.Dal nostro tavolo di lavoro, che si è svolto mercoledì 9 marzo presso la Parrocchia di Sant’Antonio Abate di Anzio, è scaturita una prima mappa dell’accoglienza che ha l’obiettivo di orientare i profughi della guerra in Ucraina verso servizi di assistenza e solidarietà attivi sul territorio.I poli solidali sono aperti a bambini, adolescenti e famiglie in cerca di accoglienza, ma si tratta di un percorso destinato ad ampliarsi nel tempo con nuovi servizi, grazie alla partecipazione degli altri enti che vorranno proporre iniziative volte all’inclusione e al supporto di persone in difficoltà. Si ringrazia per le attività il contributo di educatori, insegnanti, traduttrici, parroci, medici, volontari dell’Azione Cattolica, della rete sociale C.U.R.A, dell’Ass. Cult. Amistadelab, degli Scout AGESCI e CNGEI Anzio-Nettuno, della Comunità di Sant’Egidio Anzio-Nettuno, animatori, psicologi, Angelo Proto per il recupero di pc, Rocco Giocattoli, le mamme e papà impegnati nella raccolta dei giocattoli e beni di necessità. Seguiranno anche eventi ed iniziative di raccolta fondi e beneficenza di cui daremo notizie a breve. In queste ore abbiamo iniziato ad incontrare alcuni persone che hanno trovato ospitalità nelle nostre città e abbiamo avuto la conferma che l’accoglienza è fatta di cose semplici a cui tutti possiamo contribuire nel modo più naturale possibile mettendo a disposizione quel che si è più che quel che si ha.

I poli dell’accoglienza socio-educativa attualmente segnalati dalla nostra mappa:

Parrocchia Sant’Antonio Abate ( via Nettunense 56, Anzio) con il progetto ‘Amici del doposcuola Pop’: MAR (ore 16.00-18.00) attività ludico-ricreative per minori accompagnati da componenti familiari o affidatari; MER ( ore 16.00-18.00) supporto scolastico.

Istituto Alberghiero Apicio Colonna Gatti ( via Nerone 1, Anzio) con il progetto ‘ La pace si costruisce con la solidarietà ‘: LUN-MER-VEN ( ore 16.00-18.00): corsi d’italiano, visite guidate per conoscere la città, laboratori ricreativi e per la socializzazione.

CPIA7 Nettuno- Centro Provinciale Istruzione Adulti (via Canducci 15, Nettuno): per adulti corsi d’italiano A1-B2 e altre lingue, corsi d’avviamento al lavoro, corsi d’informatica e percorsi d’accoglienza e inclusione.

Scout AGESCI Anzio-Nettuno: SAB o DOM (con date da concordare) attività scoutistiche per minori a partire dai 7 anni. Luoghi d’incontro: Parrocchia di Sant’Anna (Nettuno) e Parrocchia Santi Pio e Antonio ( Anzio).

Scout CNGEI Anzio-Nettuno: SAB o DOM (con date da concordare) attività scoutistiche per minori a partire dai 7 anni. Luoghi d’incontro: Parrocchia San Benedetto (Anzio) e Parrocchia Sacro Cuore ( Nettuno).

Fattoria didattica il Riparo (via dell’oratorio di Santa Rita 2, Anzio): attività ludiche per minori e ospitalità ad eventi ed iniziative di altri enti e associazioni.

Comunità di Sant’Egidio Anzio-Nettuno ( via dell’orario di Santa Rita 2, Anzio): LUN distribuzione cene in vari punti di Anzio,Nettuno e zone limitrofe; MAR Preghiera per la Pace ( ore 17.00, Chiesa di San Benedetto, Anzio); MER docce per senza fissa dimora, ascolto e sostegno alimentare; 2 VEN al mese, distribuzione pacchi alimentari; DOM animazione liturgica ( ore 12.00,Chiesa San Benedetto, Anzio).

Gli incontri devono essere richiesti e organizzati preventivamente o rivolgendosi direttamente agli enti indicati o facendo riferimento al Coordinamento mappa: C.U.R.A. Rete sociale – curaretesociale@gmail.com – www.curaretesociale.com