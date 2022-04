Aprilia. Fattorie aperte 2022, domenica prossima 10 aprile

COMUNICATO STAMPA

“Fattorie aperte 2022” – Domenica 10 aprile

Dopo il rinvio a causa del maltempo, si terrà domenica prossima, 10 Aprile l’edizione 2022 di “Fattorie Aperte”, evento organizzato dall’associazione “Proiettiamo Aprilia” e dal marchio “Aprilia in Latium”, con il patrocinio del Comune di Aprilia. Attraverso visite nelle aziende, percorsi guidati, degustazioni e momenti di approfondimento si potranno conoscere realtà agricole, incontrare aziende e scoprire segreti del territorio apriliano. L’iniziativa coinvolgerà diverse “fattorie” ( Fattoria Mardero, Centro Ippico San Giorgio, Casale San Giorgio, Azienda agricola Sartori Lorenzo, Casal De Luca, Tenuta Calissoni Bulgari e Tenuta Ravizza Garibaldi) e prevede, a partire dalle ore 10:00 e fino alle ore 18:00, visite in azienda, percorsi guidati, acquisto di prodotti e degustazioni, anche grazie alla partecipazione di gelaterie apriliane (Tonka e Mon Amour) che realizzeranno, anche in questa edizione, un gelato speciale, con i prodotti del territorio. L’iniziativa, organizzata nel rispetto della normativa imposta dalla pandemia da Covid-19, anche quest’anno intende far conoscere periferie e zone rurali della città, a partire proprio dalle aziende che apriranno le porte ai cittadini. Le fattorie rappresentano un luogo di unione tra cultura, tradizione e natura e la manifestazione di domenica punta a mettete in relazione il tessuto sociale apriliano valorizzando le realtà agricole del territorio. “La manifestazione punta sulla sinergia tra la salvaguardia dell’ambiente, la diffusione di una nuova cultura alimentare basata sulla filiera corta e sul contatto diretto con la terra, commenta l’assessore alle Attività produttive Alessandro D’Alessandro, cogliamo ancora una volta l’occasione per accendere i riflettori sulla tutela ed il rispetto dell’ambiente. Evidenziamo all’interno dell’iniziativa di domenica 10 Aprile il convegno “Il mondo senza le Api”, un momento di studio e riflessione sull’importanza del patrimonio naturale e sulle biodiversità partendo proprio dalle api quali anello di congiunzione degli equilibri ambientali”. Hanno aderito all’iniziativa : Fattoria Mardero, Centro Ippico San Giorgio, Casale San Giorgio, Azienda agricola Sartori Lorenzo, Casal De Luca, Tenuta Calissoni Bulgari e Tenuta Ravizza Garibaldi, Gelaterie Tonka e Mon Amour, Ristoro e somministrazione Associazione Bfs, Associazione Ago filo e fuselli, Associazione Progetto farfalla Mg, Wow Animazione Andrea Virgini e Be Happy Carletti Silvia.