“Droga? No grazie”, al Trafelli l’incontro organizzato dal corpo di Polizia locale

Si è conclusa poco fa all’interno dell’aula magna dell’Itis Trafelli di Nettuno, la conferenza organizzata dal Corpo di Polizia Locale di Nettuno sul tema della droga, con particolare riferimento ai giovani. L’obiettivo dell’incontro era di sensibilizzare i giovani delle scuole al tema. Presenti, assieme agli agenti del Comando di via della Vittoria, il Sindaco di Nettuno Alessandro Coppola, l’assessore alla Polizia Locale e Sicurezza Luca Zomparelli, il Segretario Generale del Comune di Nettuno Noemi Spagna Musso ed il vicecomandante della Polizia Locale Alino Rizzo. “La prevenzione – spiega l’assessore Zomparelli – inizia con l’informazione e l’educazione. L’informazione è una delle migliori strategie per contrastare l’uso e l’abuso di alcool e droghe. Il nostro obiettivo è quello di educare alla conoscenza per aiutare i giovani a tenere lontana la droga”. Ai ragazzi, che hanno riempito l’aula magna dell’istituto, è stato consegnato un opuscolo indirizzato ai genitori, agli insegnanti e ai giovani studenti. Un depliant realizzato per l’occasione con l’obiettivo di fornire indicazioni utili per conoscere e riconoscere gli effetti dell’uso di sostanze stupefacenti e consigliare ai genitori la via più indicata per essere di supporto ai figli in caso di necessità.

Città di Nettuno

Città Metropolitana di Roma Capitale

UFFICIO COMUNICAZIONE