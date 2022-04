Lavinio, approvato progetto esecutivo per la ristrutturazione della scuola Virgilio

La Giunta De Angelis, nell’ultima seduta, ha approvato la delibera ed il progetto esecutivo per la ristrutturazione e per la messa in sicurezza dell’edificio scolastico Virgilio, sito a Lavinio Stazione, che prevede uno stanziamento pari a 630.000,00 euro.

“Nel corso dell’anno, ultime le procedure di gara, – afferma il Sindaco, Candido De Angelis – sarà espletato l’importante intervento che prevede la sostituzione degli infissi, la posa in opera della nuova pavimentazione ed il completamento dell’impermeabilizzazione del lastrico solare. Nei prossimi giorni, inoltre, sempre a Lavinio Stazione, sarà aperto il cantiere per l’ampliamento della Scuola Collodi, che si aggiunge ai lavori in corso per la riqualificazione di Via di Valle Schioia, con i nuovi marciapiedi e la nuova illuminazione pubblica”.