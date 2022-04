Santa Pasqua, il messaggio alla cittadinanza del sindaco di Anzio, Candido De Angelis

“Nella giornata di oggi, venerdì 15 aprile, alle ore 21.00, celebreremo, insieme alla Chiesa Madre Santi Pio e Antonio ed alla cittadinanza tutta, la Santa Processione del Cristo Morto.

Gli scenari di guerra e le sofferenze delle vittime civili in Ucraina, insieme agli altri focolai in tante parti del mondo, purtroppo, accompagnano le nostre vite, già messe a dura prova da due difficili anni di pandemia. Ancora di più, in questi giorni, dobbiamo cogliere il senso profondo della Santa Pasqua, momento spirituale di rinascita, di pace e di speranza.

Con questi sentimenti, insieme alle nostre famiglie, ci predisponiamo ad onorare i prossimi importanti giorni, che rappresentano, per ognuno di noi, occasione di autentica riflessione e di condivisione sul dramma dei conflitti bellici, ma anche di un rinnovato slancio emotivo per tornare a progettare un mondo migliore, con la stessa determinazione dei nostri Padri all’indomani dell’Operazione Shingle.

Buona Pasqua di Pace e Serenità”.

Il Sindaco

Candido De Angelis