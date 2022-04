Roma. 21 aprile alla Biblioteca Laurentina: “L’Italia LGBT +. Una storia da scoprire”, a cura del prof. Alessio Ponzio

Giovedì 21 aprile alle ore 17.00. Biblioteca Laurentina, Piazzale Elsa Morante, 00143 Roma, Lazio

Nell’ambito del primo LGBT+ History Month in Italia, celebrazione nata in USA nel 1994 per la conoscenza e la diffusione dei diritti sull’omosessualità, la Biblioteca Laurentina ospiterà l’incontro : “L’Italia LGBT +. Una storia da scoprire“, a cura del prof. Alessio Ponzio. L’incontro sarà incentrato sull’importanza di conoscere la storia della comunità queer italiana, stimolando il dibattito e la riflessione su come la produzione culturale di autori come , possa contribuire all’analisi storica dell’omosessualità nel secondo dopoguerra. A tal proposito, e in occasione del centenario pasoliniano, saranno proiettati alcuni stralci del documentario “Comizi d’amore ’” prodotto da Pasolini nel 1965, in cui il regista in giro per l’Italia raccolse varie testimonianze e opinioni degli italiani sulla sessualità e il buon costume, mettendo in evidenza continuità e cambiamenti nel nostro paese in quegli anni.

A cura di: Alessio Ponzio

docente di Storia contemporanea e Storia del genere e della sessualità presso la University of Saskatchewan (Canada).

L’incontro si svolgerà in presenza presso il Padiglione Eventi della Biblioteca.

E’ richiesta la prenotazione.

Nel rispetto delle norme anti Covid per le attività in spazi interni è obbligatorio l’utilizzo di mascherine chirurgiche.

Info e contatti:

06 45460760 – ill.laurentina@bibliotechediroma.it