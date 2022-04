Roma. De Petris: Grave e sbagliato costruire un gigantesco inceneritore dei rifiuti indifferenziati

“La decisione, annunciata dal sindaco di Roma Gualtieri, di costruire un gigantesco inceneritore di rifiuti indifferenziati nella Capitale è grave e sbagliata. Abbiamo già presentato un’interrogazione e riteniamo che questa decisione debba essere riconsiderata.-scrive in una nota la senatrice Loredana De Petris–

“L’inceneritore dovrebbe trattare 600mila tonnellate di rifiuti l’anno: il più grande d’Italia. Come si può pensare di costruire un inceneritore di questa portata senza impatti sull’ambiente e senza gravi danni per la salute dei cittadini? Esiste un ventaglio di strumenti che Roma non ha ancora sperimentato: raccolta porta a porta per tutte le utenze domestiche, multimodalità, tariffe puntuali, costruzione di nuove isole eco-logiche e biodigestori per l’organico. La priorità è dunque sperimentare subito questi strumenti al massimo delle loro potenzialità. Non esistono scorciatoie o incantesimi. Le scelte che appiano facili comportano costi molto alti per i cittadini in tema di salute e qualità dell’ambiente. Quel che serve a Roma, come richiesto dai consiglieri Luparelli e Cicculli di Sinistra Civica Ecologista e Bonessio di Europa Verde, è invece un piano dettagliato e complessivo di gestione dei rifiuti su cui aprire un audit pubblico, in grado di coinvolgere territori e comunità”.