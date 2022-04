Boom di presenze alla 35esima edizione della Mostra Agricola di Campoverde. Ieri, 24 aprile, migliaia di visitatori hanno affollato l’area della Fiera che si estende su circa 22 ettari, di cui 18 destinati a parcheggio e 4 ad area espositiva. Dopo l’interruzione per la pandemia, un forte segnale di ripartenza per tutto il settore agricolo, ma anche per chi ama vivere all’aria aperta e apprezza la natura e suoi frutti. Vi si possono trovare i prodotti alimentari tipici della produzione agroalimentare regionale e nazionale. Sonono, infatti, 380 gli stand con espositori provenienti da tutte le regioni italiane (in particolare, naturalmente, il Lazio). Invariato il costo del biglietto di ingresso (6 euro, gratis i bambini fino a 1 metro di altezza e sconti fino a 1,40 m.)



Ricca la presenza dei costruttori di macchine agricole. Presente il florovivaismo in collaborazione con il Mercato dei Fiori di Campoverde; la mostra zootecnica vede la presenza di ogni tipo di animale da reddito, da lavoro e da compagnia, così come il panorama dell’offerta degli spettacoli: i butteri delle paludi pontine, la scuola cinofila di Tobyas Popovici, il famoso addestratore Daniel Berquiny; il western show di Marco Sterbini, il team penning che porterà in fiera 150 cavalli e 150 vitelli.

Quest’anno la Fiera Agricola sarà ancora visitabile nei giorni: 25, 29, 30 aprile e 1 maggio.

Tutte le informazioni su https://www.mostraagricola.it/