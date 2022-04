E’ crollato un altro pezzo di falesia, poco prima di mezzogiorno, nel tratto di arenile sotto al Lido Garda. Preceduto da un boato, la costa si è sgretolata finendo sull’arenile, senza causare danni a persone, fortunatamente, vista la giornata di forte vento che ha scoraggiato le persone ad andare in spiaggia. Ancora un brutto episodio legato anche al problema dell’erosione che sta mettendo in ginocchio gli stabilimenti balneari della zona di Anzio Colonia, oltre che mettendo in pericolo i tanti cittadini che ogni giorno passeggiano lungo la spiaggia. E intanto si attendono i lavori per la realizzazione delle dighe, annunciati in pompa magna per l’inizio del 2022 e ad oggi ancora in fase di stallo.