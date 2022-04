Anzio. Nuovo organigramma della Capo d’Anzio

Comunicato

“Ringrazio il Presidente e l’Amministratore Delegato della Capo d’Anzio, professor Ernesto Monti ed ingegner Gianluca Ievolella, insieme a tutto il CdA, per il grande ed impegnativo lavoro svolto, a costo zero per i cittadini, nella riorganizzazione della società e per mettere ordine alla sua gestione, che si è concluso con l’approvazione del Bilancio 2021 da parte dell’Assemblea dei Soci e con il nuovo campo boe, realizzato praticamente in house, per duecento nuovi posti barca. Un particolare ringraziamento anche all’avvocato Francesco Novara ed alla dottoressa Raffaella Barone, per il prezioso e professionale supporto di questi anni. Allo stesso tempo auguro buon lavoro al dottor Francesco Lombardo, già apicale Dirigente dello Stato e Magistrato a riposo della Corte dei Conti, da ieri Amministratore Unico della società Capo d’Anzio”.

Lo ha affermato il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, in riferimento agli obiettivi raggiunti dalla società Capo d’Anzio ed alla nomina del dottor Francesco Lombardo ad Amministratore Unico della società stessa.