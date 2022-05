Nettuno. Finanziamento scuola perso e nuovo supermercato: Il consigliere Taurelli convoca la commissione trasparenza

Ai Sigg. Componenti della Commissione Consiliare Permanente

Trasparenza e Legalità

Armocida Martina

D’Angeli Genesio

Di Pietro Ivano Mario

Esposito Mario

Rizzo Mauro

Al Sindaco

Agli Assessori

Fabrizio Tomei

Ilaria Coppola

Al Segretario Generale

Alla Sig.ra Camilla Ludovisi

Oggetto: convocazione Commissione Consiliare Permanente “Trasparenza e Legalità”

La presente per comunicare che la s.v. è invitata ai lavori della Commissione Consiliare di cui

all’oggetto, convocata per venerdì 06 maggio 2022 alle ore 9.30 con il seguente ordine del giorno:

1) richiesta chiarimenti in merito al finanziamento relativo alla Scuola Ennio Visca

2) richiesta chiarimenti in merito al nuovo edificio commerciale in corso di realizzazione su Via Santa

Barbara

3) richiesta chiarimenti in merito al Consorzio Acquedotto di Carano in liquidazione

Ai sensi dell’art. 4 c. 6 si richiede gentilmente alla Segreteria Generale al fine di un preventivo

studio delle questioni indicate, di inoltrare in forma digitale tutta la documentazione formata e/o ricevuta dal Comune di Nettuno relativa ai punti all’ordine del giorno a tutti i componenti della

Commissione Trasparenza.

Si prega cortesemente di poterla ricevere in tempi compatibili allo studio della questione in vista

della riunione fissata.

Si chiede cortesemente la presenza del Sindaco e degli Assessori in indirizzo, del Segretario

Generale e della Sig.ra Camilla Ludovisi.

La suddetta riunione si terrà in modalità di videoconferenza, pertanto verrà inviato in seguito il link a

cui collegarsi.

Distinti saluti.

il Presidente della Commissione

Cons. Antonio Taurelli

Il Segretario – Commissione

Istr.vo Feancesca Minissale