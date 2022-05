Nettuno. Caccia all’uomo per individuare caprio espiatorio a cui dare la colpa per finanziamento perso di 6ml di euro

La nota di Alicandri e Federici

“Da qualche giorno in comune è iniziata una vera e propria caccia all’uomo per individuare chi investire del ruolo di caprio espiatorio per il finanziamento di 6 milioni di euro andato in fumo. La politica ha deciso che deve individuare uno o più dipendenti comunali a cui dare la colpa. Eppure l’identikit dell’unico responsabile è decisamente evidente, si tratta dell’uomo con la barba che siede dietro la scrivania del sindaco, pur senza esercitarne il ruolo. Sì, la responsabilità è di Sandro Coppola per ben due ordini di motivi. Partiamo dal primo. Quando in un comune si deve seguire un progetto importante come quello della scuola di via Olmata non si può pensare che basti inoltrare una mail. Un sindaco deve seguire passo passo l’iter dell’opera facendo delle riunioni periodiche per capire se ci sono problemi ed eventualmente in che modo affrontarli. Ma vi è anche un secondo ordine di motivi per il quale Sandro Coppola è anche moralmente l’unico responsabile. Dall’inizio dell’anno infatti esiste la possibilità di assumere un numero di tecnici per rinforzare gli uffici comunali con stipendio a carico dei fondi del PNRR. Il comune di Nettuno avrebbe potuto assumere 8 tecnici che sarebbero potuti essere distribuiti tra l’urbanistica e i lavori pubblici. Queste assunzioni avrebbero da un lato diminuito la pressione su questi settori ma anche consentito di seguire e preparare molti più progetti per i quali chiedere i fondi europei. Invece nulla di tutto ciò è stato fatto dal sindaco, né seguire il progetto, né assumere nuovo personale. Si smetta quindi di cercare chi incolpare tra i dipendenti comunali, mettendo così fine a questo clima di terrore che si vorrebbe instaurare, perché le responsabilità sono chiare ed incontrovertibili e portano diritte al sindaco e c’è un solo atto ora da compiersi, dimettersi.

Roberto Alicandri

Marco Federici