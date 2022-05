Sanità Lazio, Tidei: “Bene apertura nuovo reparto di lungodegenza all’Ospedale di Bracciano

“La Regione Lazio vicina ai bisogni delle persone”.

“Desidero esprimere tutto il mio apprezzamento per l’inaugurazione, avvenuta questa mattina, del nuovo reparto di lungodegenza all’Ospedale Padre Pio di Bracciano.

Si tratta di una struttura moderna, accogliente e tecnologicamente all’avanguardia, che rappresenta un ulteriore passo avanti nell’avvicinare servizi e prestazioni sanitarie di qualità ai territori e ai bisogni ed esigenze delle persone.

Un plauso all’assessore D’Amato e al direttore generale dell’Asl Roma 4 Cristina Matranga per l’impegno e l’efficienza con i quali, dopo il lungo periodo emergenziale dovuto alla pandemia, hanno immediatamente saputo proporre progetti concreti di crescita e riqualificazione della sanità territoriale.

In questo senso la Regione Lazio si conferma la prima regione in Italia ad aver completato il percorso istruttorio per attivare i fondi del Pnrr e a introdurre politiche sanitarie in grado di ridurre le diseguaglianze. Traguardi che mi rendono molto orgogliosa”.

Lo dichiara, in una nota, la consigliera regionale del Lazio di Italia Viva, Marietta Tidei.