Il vivaio della RAC domina al Torneo I° Maggio di Benevento

Domenica il Primo XV ospita la SS Lazio Rugby

E’ stato un fine settimana assolutamente da ricordare quello vissuto dal settore giovanile del Rugby Anzio Club. La società anziate si è presentata in massa, addirittura con quattro formazioni, al Torneo I Maggio a Benevento, una manifestazione storica della palla ovale giovanile che è tornata dopo due anni di assenza a causa del Covid. Kermesse alla quale hanno partecipato oltre 800 giovani atleti provenienti anche da fuori regione, come appunto nel caso dell’Anzio.

Lo Stadio Dell’Oste ha vissuto una giornata intensa, con le fasi preliminari che hanno visto le quattro rappresentative della RAC qualificarsi per le semifinali. L’Under 7 ha poi staccato il biglietto per la finalissima superando per 8 a 1 proprio i padroni di casa del Benevento. L’Under 9 ha sconfitto 3 mete a 0 l’Arechi Salerno. Doppio scontro tra Anzio e Us Roma Rugby nelle categorie Under 11 e Under 13. Nel primo caso a prevalere sono stati i romani per 4 a 1, nel secondo gli anziati per 3 a 1.

Quindi è stato il turno delle finali. L’Under 11 ha fatto sua quella valida per il 3° e 4° posto contro il IV Circolo Benevento per 5 a 1. L’Under 13 perdeva per 5 a 0 quella contro i padroni di casa del Benevento Rugby Club, quindi arrivavano i successi per 3 a 1 della rappresentativa Under 9 e per 6 a 2 della Under 7, rispettivamente contro Us Roma Rugby e Salerno Rugby.

Alla premiazione era presente anche il presidente della Federazione Italiana Rugby, Marzio Innocenti, accompagnato dal vicepresidente Antonio Luisi, che ha certificato un risultato storico per il rugby anziate, frutto del lavoro di anni sul vivaio e sulla crescita dello sport giovanile.

Domenica invece la formazione seniores ha perso il primo dei quattro incontri che compongono la terza e ultima fase del campionato di serie C. A Roma, contro la Primavera, è arrivata una sconfitta per 40 a 0 e ora domenica (con inizio alle ore 15,30) il Primo XV se la vedrà contro la SS Lazio Rugby. Sempre nel fine settimana saranno impegnate anche le rappresentative Under 7 e Under 13, e sabato la rappresentativa Touch nella sesta tappa del torneo regionale.