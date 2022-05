Inaugurata la sede dell’associazione Acustica Anzio. Progetti, laboratori e attività sociali

“È stata inaugurata i primi giorni del mese di aprile la sede dell’associazione Acustica Anzio A.P.S. in Anzio, Largo Venezia n. 22. L’Acustica Anzio è una Associazione di Promozione Sociale iscritta al R.U.N.T.S., affiliata all’OPES (ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI) e per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si occupa dell’organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale. Presso la sede dell’associazione è già attiva la Biblioteca del Fumetto, progetto con cui si mettono a disposizione degli associati i fumetti, offrendogli la possibilità di leggerli ed eventualmente scambiarli come un vero e proprio baratto ed il Laboratorio dei giochi da tavolo, progetto volto a promuovere una sana abitudine ludica attraverso il gioco da tavolo, partendo dal presupposto che l’attuale contesto sociale chiede e necessita di occasioni di incontro e aggregazione “disimpegnati”.

Oltre a queste iniziative, nel mese di maggio prenderanno il via ulteriori attività associative come da calendario:

06 e 21 maggio, ore 17.30 – 18.30: Corso DJ, a cura di ShaMaGo Music Selector;

13 maggio, ore 17.30 – 19.30: Laboratorio graffiti;

18 e 25 maggio, ore 18.00 – 19.00: Incontro di studio “Le Associazioni di Promozione Sociale”, a cura di A.S.C.I. A.P.S.;

28 maggio, ore 17.30 – 18.30: Laboratorio Musicale “Le origini della Musica”, a cura del maestro C. Cocuzza;

tutti i giovedì, ore 18.30 – 19.30: Incontri di filosofia, a cura del prof. R. Villani.

Tutte le attività sono gratuite e riservate agli associati.

“L’idea principale è quella di creare ad Anzio Colonia un polo degli Enti del Terzo Settore e non a caso la nostra sede è proprio accanto a quella di altre realtà associative che già da molti anni operano sul territorio. La partecipazione all’associazione è aperta a tutto coloro che hanno voglia di condividerne le finalità, così come la sede dell’associazione è a disposizione anche per le iniziative proposte da altre associazioni – interviene in una nota il Presidente dell’associazione Clinio Cocuzza -. Ringrazio tutti i volontari dell’associazione e tutti coloro che con il loro contributo consentono all’associazione di portare avanti le attività sociali”.

Per informazioni è possibile scrivere alla e.mail acusticaanzio@libero.it o recarsi in orario pomeridiano presso la sede in Anzio (RM), Largo Venezia n. 22”.