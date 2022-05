Baseball. Figurine «Celebrative» per Ruggero Bagialemani

IL BAR DEL BASEBALL è lieta di presentare una promozione sportivo-sociale di grande valore. In unione con l’ASSOCIAZIONE FIGURINE

FOREVER, della quale abbiamo già sostenuto una promozione dello stesso

tipo di quella che andiamo oggi a presentare, continuiamo a supportare una nobile iniziativa dei nostri amici e illustriamo volentieri il compito che si sono dati.

L’ASSOCIAZIONE FIGURINE FOREVER vuole rendere omaggio ad un grande dello sport italiano e del baseball, in particolare a Ruggero Bagialemani

All’interno della loro collana di figurine solidali “Celebrative”, che vede

coinvolti molti famosi personaggi dello sport, ai quali si aggiungerà, adesso,

una delle glorie della città di Nettuno.

«Sono molto onorato di unirmi a questa cerchia di campioni che già fanno

parte della collezione.», ha dichiarato al IL BAR DEL BASEBALL il campione

nettunese. «Ho letto dei nomi che veramente mi rendono orgoglioso di quello che sono riuscito a fare nella mia carriera e di quello che ho dato, soprattutto alla mia città e alla mia Nazione, avendo disputato tantissime partite con la Nazionale italiana. Poi ho visto che c’è un mio idolo, parlo per quanto riguarda il baseball, «Toro» Rinaldi. Non ho mai giocato contro di lui, perché io ero all’inizio della mia carriera e lui finiva la sua. Però devo dire che, quando io ero una mascotte del Nettuno baseball, è stato il giocatore a cui mi sono ispirato difensivamente, perché è stato il primo che vedevo fare delle giocate difensive eccezionali. Non a caso ho portato per tutta la mia carriera il numero 20, come quello della sua casacca, un numero che poi è stato ritirato dalla storia del Nettuno baseball.»

Accanto all’attività classica legata al collezionismo, l’ASSOCIAZIONE

FIGURINE FOREVER è molto impegnata nell’ambito sociale. L’idea è che “le

figurine possono fare la differenza”, ovvero utilizzare il loro fascino immortale per realizzare iniziative e raccogliere fondi per progetti specifici, sia solidali che anche culturali e di sviluppo. Anche in questo caso le parole di Ruggero Bagialemani sono state di grande partecipazione: «Posso dire che qualsiasi iniziativa benefica per me va bene. Sono pronto ad aiutare, nelle mie possibilità, tutto ciò che è fatto per il bene altrui.»

Oltre alle FUMETTO CARD (fumettisti) e le FAN FOREVER (musicisti/attori),

la collana di figurine + folder CELEBRATIVE è dedicata al mondo dello sport, a grandi atleti, ma anche a storie di sport che è importante raccontare. Sono prodotti da collezione volutamente stampati in copie limitate e numerate, siamo convinti che accanto alla necessità economica di raccogliere fondi, sia altrettanto importante il messaggio sociale, la sensibilizzazione, sostenendo anche la cultura e la memoria storica (https://figurineforever.com/pubblicazioni/). Tutte le figurine sono autorizzate dal diretto interessato o da chi ne può fare le veci. Impossibile non sognare di avere tra le nostre Celebrative un altro campione assoluto

TERMINI DELL’INIZIATIVA

Folder con all’interno figurina adesiva al centro removibile: 108 copie

edizione limitata e numerata prezzo al pubblico 5,00 euro, di cui 48 copie

a copertura delle spese, 60 copie in beneficenza, pari ad un valore totale

di 300,00 euro, destinate alle adozioni a distanza in Madagascar. A

queste vanno aggiunte alcune copie non numerate destinate a omaggio. Si

precisa che la parte dei costi è coperta da Figurine Forever e che ogni

donazione sarà ricevuta e gestita, in esclusiva, dall’ASSOCIAZIONE

FIGURINE FOREVER .

108 è un chiaro riferimento ad un numero molto caro al mondo del

baseball (potendo tornare indietro, avremmo fatto lo stesso con quella già

uscita di Toro Rinaldi, stampata in 99 copie) Sulle tempistiche l’intenzione

dell’ASSOCIAZIONE FIGURINE FOREVER sarebbe di presentarla, in anteprima esclusiva, all’interno del FIGUCON di Roma, previsto per il 7- 8 maggio. Sperando che questa nostra iniziativa possa essere percorribile da appassionati di storie di sport, è per noi una enorme soddisfazione avere al nostro fianco il Comune di Nettuno e la Pro Loco di Nettuno, unitamente a IL BAR DEL BASEBALL.