Anzio. Oggi 3 maggio alla rassegna il film “Full Time- al cento per cento”

Martedì 3 maggio il film “FULL TIME – AL CENTO PER CENTO”, sul mondo del lavoro visto attraverso gli occhi di una madre single lavoratrice in una corsa trafelata contro il tempo. Cinema Moderno, orario spettacoli: 16,30 e 18,30.

Questi sono gli altri Film scelti dall’Associazione culturale Cineclub “la dolce vita cineclub” per tutto il mese di Maggio. Martedì 10 Maggio il film in programma è “BELFAST”, il lungometraggio del regista e attore irlandese Kenneth Branagh, in cui racconta la sua infanzia a Belfast, dove, nei primi anni ’60, ad un ragazzino era concesso di giocare in strada ma, alla fine dello stesso decennio, in fondo alla via c’erano le barricate.

Martedì 17 Maggio è la volta della commedia “IL RITRATTO DEL DUCA”, che racconta la storia di Kempton Bunton, il quale nella Newcastle del 1961, combatte a favore dei pensionati che non possono permettersi l’abbonamento alla BBC rubando il ritratto del Duca di Wellington di Goya per pagare il canone a tutti i vecchietti della città senza una sterlina in tasca.

Martedì 24 Maggio la Rassegna continua con MANCINO NATURALE, del Regista Salvatore Allocca, una storia ambientata vicino a noi, a Latina, dove vive Isabella (Claudia Gerini) con suo figlio adolescente Paolo, che vorrebbe diventare calciatore professionista e, come il suo idolo Paolo Rossi, ha un piede sinistro straordinario.

Infine Martedì 31 Maggio, il ciclo di film si conclude con CALCINCULO di Chiara Bellosi, che prende il titolo dalla giostra di paese dove ricevi dei colpi ma ti sembra anche di volare. Così è la vita di Benedetta, una ragazza sovrappeso, dopo l’incontro con Amanda, una transessuale con cui fa amicizia e la conduce nel suo mondo sregolato. A Giugno seguirà un altro ciclo di Film. Seguiteci!