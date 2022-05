Festa di maggio, ecco il nuovo programma di eventi

E’ stato rimodulato, dopo l’annullamento della processione di andata sabato scorso, il programma del maggio nettunese relativo alla Festa in Onore della Madonna delle Grazie. L’ufficio turismo ha provveduto a riorganizzare tutti i servizi relativi alla sicurezza e allo spostamento degli eventi senza costi aggiuntivi a carico dell’Ente, ringraziando tutte le associazioni, società e professionisti coinvolti per la proficua collaborazione.

La processione di andata è in programma sabato 14 maggio alle ore 19.30. Una volta terminata con l’arrivo della Madonna delle Grazie alla Collegiata San Giovanni inizierà lo spettacolo musicale con il concerto dei Rocksottoassedio, storica cover band di Vasco Rossi, in piazza Battisti.

Confermato il festival della Comicità Venerdì 13 maggio alle ore 21 in piazza Battisti con protagonisti “Enzo – Il Bidello del Collegio”, “Gaspare – Il meccanico di Zelig” e Fabrizio Gaetani

Da venerdì 13 maggio a domenica 15 maggio tornerà il Nettuno Food Festival in piazzale Peppino Impastato in zona San Rocco con specialità regionale e internazionali.

La processione di ritorno è in programma domenica 22 maggio con lo spettacolo pirotecnico offerto dalla BCC di Nettuno alle ore 23,30 nella spiaggia antistante il Santuario di Nostra Signora delle Grazie.